Στο 6,33% από 40,39% «έπεσαν» οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στους «16»

H ήττα (0-2) που γνώρισε ο Ολυμπιακός χθες (18/2) από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, ελαχιστοποίησε, όπως ήταν φυσικό, τις πιθανότητες πρόκρισης του πρωταθλητή και κυπελλούχου Ελλάδας, στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο.

Η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, μετά τα πρώτα παιχνίδια, ενημέρωσε τις πιθανότητες βάση του υπερυπολογιστή της, δίνοντας πλέον 6,33% πιθανότητες πρόκρισης στον Ολυμπιακό και 93,67 στην Λεβερκούζεν.

Να σημειωθεί, ότι πριν από τους πρώτους αγώνες, η Opta έδινε στον Ολυμπιακό 40,39% έναντι 59,61% της Λεβερκούζεν.