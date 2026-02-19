ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: «Έδεσε» τον Σάκα η Άρσεναλ με... εξωπραγματικό συμβόλαιο!

Επίσημο: «Έδεσε» τον Σάκα η Άρσεναλ με... εξωπραγματικό συμβόλαιο!

«Κανονιέρης» μέχρι το 2031 θα παραμείνει ο Μπουκάγιο Σάκα, με την Άρσεναλ να ανανεώνει τον 24χρονο Άγγλο με ένα τεράστιο συμβόλαιο.

Παίκτης της Άρσεναλ θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Μπουκάγιο Σάκα, με τους «κανονιάρηδες» να ανανεώνουν με τον 24χρονο έξτρέμ έως ο 2031.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ στο Νησί, ο Σάκα έβαλε την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του μάλιστα να ξεπερνούν τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ (300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα).

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Άγγλου με τους Gunners έληγε το καλοκαίρι του 2027 και έτσι η ομάδα του Βορείου Λονδίνου έτρεξε να «δέσει» τον Σάκα πριν αρχίσει να προσελκύει μνηστήρες, καθώς από τον Ιανουάριο που θα έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του θα μπορούσε να συμφωνήσει με όποια ομάδα ήθελε.

O Σάκα είναι προϊόν των ακαδημιών της Άρσεναλ και μέχρι σημερα έχει καταγράψει 297 συμμετοχές με την ομάδα, με απολογισμό 78 γκολ, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 78 ασίστ.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

