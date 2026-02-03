Ματθαίου: «Για την συμπεριφορά και όχι για λάθη των διαιτητών, μίλησε ο Νταβίντ Λουίζ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC, Χριστόφορος Ματθαίου, παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ FM 95.0 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ήττα με τον Εθνικό: «Μείναμε μακριά από το καλό μας πρόσωπο. Είχαμε καιρό να χάσουμε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Η ομάδα έδειξε δύο πρόσωπα μέσα σε τέσσερις μέρες, χάσαμε πολύ έδαφος και είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Αυτή η ομάδα μάς έχει συνηθίσει στο ωραίο ποδόσφαιρο και στα θετικά αποτελέσματα».

Για τη συγκέντρωση και την ηρεμία που δεν υπήρχε: «Θέλαμε τη νίκη, αλλά όταν μένεις νωρίς πίσω στο σκορ είναι δύσκολο. Το «Δασάκι» είναι μια πολύ δύσκολη έδρα και ο Εθνικός ήταν σε πολύ καλή μέρα».

Για τα όσα είπε ο Νταβίντ Λουίζ μετά τον αγώνα: «Δεν μου αρέσει όταν βγαίνουμε ως παράγοντες ή ποδοσφαιριστές και διαστρεβλώνονται τα λόγια μας και δεν αναφέρομαι στον δημοσιογράφο που έκανε την μετάφραση αλλά σε κάποιες ιστοσελίδες που έγραψαν κάτι διαφορετικό από αυτά που είπε. Ο Νταβίντ δεν μίλησε για διαιτητικά λάθη, αντίθετα τόνισε τα αρνητικά μας στο παιχνίδι. Το μόνο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε στους διαιτητές ήταν η συμπεριφορά τους απέναντι στην ομάδα μας. Δεν υπήρχε σεβασμός προς τους ποδοσφαιριστές μας και γι’ αυτό τον λόγο η Πάφος δέχτηκε δύο κόκκινες κάρτες στα αποδυτήρια. Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια οι παίκτες, ο 4ος διαιτητής είπε στον διαιτητή ότι άκουσε κάποια σχόλια και τα μετέφερε στον διαιτητή, με αποτέλεσμα να δοθούν κόκκινες κάρτες στους Λουκάσεν και Γκόρτερ, τους οποίους θα χάσουμε σε δύο σημαντικά παιχνίδια».

Για τη διαιτησία: «Στον χώρο του ποδοσφαίρου όλοι κρινόμαστε! Αθλητικογράφοι, προπονητές, ποδοσφαιριστές. Γενικά, ως ομάδα και ως Πάφος, είμαστε κατά της βίας. Αλίμονο αν μετά από μια τέτοια εμφάνιση βγαίναμε να μιλήσουμε για τη διαιτησία. Το μόνο που μας ενόχλησε ήταν η συμπεριφορά τους προς το πρόσωπο των ποδοσφαιριστών μας».

Η απάντηση στον Εθνικό: «Δώσαμε συγχαρητήρια και στο παιχνίδι, άξιζαν τη νίκη. Ήταν αχρείαστο αυτό που έκανε χθες ο Εθνικός. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις δημόσια και να λες τέτοια πράγματα, ούτε να δημιουργούμε ίντριγκες και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Για εμάς το θέμα έχει λήξει. Είναι κρίμα να βγαίνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, είτε λέγεται Νταβίντ Λουίζ είτε οποιοσδήποτε άλλος, να διαστρεβλώνονται τα λόγια του και να δημιουργείται τόσο μεγάλο θέμα».

Για το αυριανό παιχνίδι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ: «Ο ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλος αντίπαλος, πρόκειται για τεράστιο παιχνίδι και μεγάλο εμπόδιο. Όμως δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο έδαφος. Πρέπει να δούμε ξανά την καλή Πάφο και θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα μας για να πάρουμε τη νίκη και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τους στόχους μας».

Τα αγωνιστικά δεδομένα: Το παιχνίδι είναι εξ αναβολής και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν οι νέοι μας παίκτες. Το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Γκολντάρ, τον οποίο θα αξιολογήσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή αν θα είναι μαζί με την ομάδα. Εκτός θα είναι και ο Κορέια».

Για τους νέους παίκτες: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς κάναμε τρεις καλές προσθήκες. Πρώτη ήταν του Νικόλα Ιωάννου, ένα δικό μας παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες, με παραστάσεις από την Ευρώπη. Είναι ένας παίκτης-στολίδι για εμάς. Οι Λέλε και Σίλβα έρχονται με καλά βιογραφικά, ως δανεικοί μέχρι το τέλος της σεζόν. Είμαστε χαρούμενοι για τις προσθήκες και περιμένουμε πολλά από αυτούς».