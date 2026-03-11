ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το α' μέρος της... απογείωσης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Το α' μέρος της... απογείωσης

Είναι στατιστικά στοιχεία που ασφαλώς και αναλύει η τεχνική ηγεσία

Ήταν λογικό η έκταση της νίκης που πέτυχε η Πάφος FC επί της Ε.Ν. Ύψωνα να φέρει ευφορία και ικανοποίηση. Μπορεί να μην ψαλίδισε τη διαφορά από τις τρεις πρώτες θέσεις, άνοιξε όμως τη διαφορά στο +5 από την 5η θέση, νοουμένου φυσικά πως η 4η θέση θα προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες σκόραρε τέσσερα γκολ στο ημίχρονο, με τον Κορέια να σημειώνει τα τρία από αυτά. Σε ένα α΄ μέρος όπου απογειώνεται η Πάφος αφού βρήκε δίχτυα 22 φορές, ενώ η εστία της παραβιάστηκε έξι φορές. Εν αντιθέσει με την επανάληψη όπου δέχθηκε 18 γκολ και αναμφίβολα είναι ένα στατιστικό που πληγώνει πάρα πολύ. Να σημειωθεί πως επιθετικά πέτυχε περισσότερα γκολ στο β΄ μέρος (27 γκολ), όμως δεν πιάνουν... τόπο. Είναι στατιστικά στοιχεία που ασφαλώς και αναλύει η τεχνική ηγεσία και ελπίζει πως οι αδυναμίες θα βελτιωθούν σε αυτή την κρίσιμη καμπή.

Στον ορίζοντα τώρα είναι ο αγώνας με τον Ακρίτα όπου δεν έχει πολυτέλεια για απώλειες. Δεν υπολογίζεται ο τερματοφύλακας Γκόρτερ, όπως και ο τραυματίας Γκολντάρ, ενώ είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες να προλάβει ο Λουκάσεν.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

