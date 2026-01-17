Συναγερμός στην Πάφο ενόψει Τσέλσι, μετά τον Λουίζ πρόβλημα και ο Γκολντάρ!

Μεγάλη ανησυχία έχει προκύψει στην Πάφο με τα προβλήματα που αποκόμισε η ομάδα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ, ενόψει του μεγάλου ματς με την Τσέλσι την Τετάρτη (21/1) στο Λονδίνο για το Champions League.

Κι αυτό γιατί μετά τον τραυματισμό του Λουίζ στο ξεκίνημα του ματς με τους μαυροπράσινους (12΄), αναγκαστική αλλαγή έγινε και ο παίκτης που τον αντικατέστησε!

Ο λόγος για τον Γκολντάρ ο οποίος ένιωσε επίσης ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στο 53΄ από τον Γκεσάντ.

Ο τραυματισμός δύο πρωτοκλασάτων κεντρικών αμυντικών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την Πάφο ιδίως λαμβανομένου υπόψη του αντιπάλου που έχει να αντιμετωπίσει σε τέσσερις μέρες και στην Πάφο εύχονται ως εκ τούτου πως τα προβλήματα που αποκόμισαν οι δύο ποδοσφαιριστές θα αποδειχθούν επιπόλαια και όχι ικανά να τους στερήσουν τη συμμετοχή τους.