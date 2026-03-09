Η Stoiximan Mobile App Sponsor του XM Μαραθωνίου Λεμεσού

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Κύπρο, επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε δράσεις που στηρίζουν τον κυπριακό αθλητισμό, συμμετέχοντας για πρώτη φορά ως Mobile App Sponsor στον φετινό XM Μαραθώνιο Λεμεσού, τη μεγαλύτερη δρομική διοργάνωση του νησιού που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αθλητική κοινότητα.

Με την παρουσία της στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαρτίου, η εταιρεία ενισχύει έμπρακτα τη φιλοσοφία της για προώθηση ενός ενεργού και υγιούς τρόπου ζωής, αναδεικνύοντας αξίες όπως η επιμονή, η πειθαρχία και η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Ως Mobile App Sponsor, η Stoiximan συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας της διοργάνωσης, προσφέροντας σε χιλιάδες δρομείς και θεατές άμεση πρόσβαση σε αποτελέσματα, ενημερώσεις και διαδραστικές λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της στρατηγικής επένδυσης της Stoiximan στον κυπριακό αθλητισμό και την κοινωνία. Με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο χορηγιών που περιλαμβάνει ομάδες, ομοσπονδίες και κορυφαίους αθλητές, η εταιρεία αποδεικνύει διαχρονικά ότι βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που εμπνέουν, κινητοποιούν και ενώνουν.

Ο Άγγελος Χοντουλίδης, General Manager της Stoiximan στην Κύπρο, δήλωσε:

 

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να συμμετέχουμε για πρώτη φορά σε μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας που αναδεικνύει το αθλητικό πνεύμα και προβάλλει τη χώρα μας παγκοσμίως. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει τους ανθρώπους και να ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Μέσα από τη χορηγία μας ως Mobile App Sponsor με ξεκάθαρη εστίαση στην τεχνολογία, θέλουμε να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα τους συνοδεύει σε κάθε βήμα της διαδρομής τους».

 

XM Μαραθώνιος Λεμεσού

Ο αγώνας αναμένεται να μετατρέψει τον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού σε έναν παλμό ενέργειας και ενθουσιασμού, φιλοξενώντας χιλιάδες δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

 

Σάββατο 21 Μαρτίου

●       Primetel Εταιρικός Αγώνας 5χλμ.

●       McDonald’s Kids Race 1χλμ.

Κυριακή 22 Μαρτίου

●       Μαραθώνιος 42χλμ.

●       Muskita Ημιμαραθώνιος 21χλμ.

●       Petrolina Δρόμος Ενέργειας 10χλμ.

●       Axlebolt Ατομικός Δρόμος 5χλμ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.limassolmarathon.com

