Επιστροφή σε ρυθμούς Πρωταθλήματος στις 15 Μαρτίου

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων, επιστροφή σε ρυθμούς Πρωταθλήματος.

Την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής.

Η Ομόνοια Λευκωσίας θα φιλοξενήσει τον Άρη Λεμεσού και η Lakatamia FC τον Ολυμπιακό Λευκωσίας WFC.

Ο αγώνας Ομόνοια – Άρης θα μεταδοθεί από τη Cytavision.

Βαθμολογία: Apollon Ladies 33 βαθμούς, Άρης 25, Ομόνοια 24, Lakatamia FC 9 και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC χωρίς βαθμολογικό κέρδος.

Στις 22 Μαρτίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Apollon Ladies – Ομόνοια Λευκωσίας και Άρης – Lakatamia FC.