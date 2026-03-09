Επιστροφή σε ρυθμούς Πρωταθλήματος στις 15 Μαρτίου
Δημοσιευτηκε:
Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων, επιστροφή σε ρυθμούς Πρωταθλήματος.
Την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής.
Η Ομόνοια Λευκωσίας θα φιλοξενήσει τον Άρη Λεμεσού και η Lakatamia FC τον Ολυμπιακό Λευκωσίας WFC.
Ο αγώνας Ομόνοια – Άρης θα μεταδοθεί από τη Cytavision.
Βαθμολογία: Apollon Ladies 33 βαθμούς, Άρης 25, Ομόνοια 24, Lakatamia FC 9 και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC χωρίς βαθμολογικό κέρδος.
Στις 22 Μαρτίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Apollon Ladies – Ομόνοια Λευκωσίας και Άρης – Lakatamia FC.