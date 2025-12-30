Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιόκιτς

Μία πρώτη πληροφόρηση για τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς και τη σοβαρότητά του μεταφέρει η σερβική ιστοσελίδα Meridian Sport.

Όπως διευκρινίζεται στο δημοσίευμα πρόκειται για μια πρώτη ανεπίσημη πληροφόρηση από πηγές κοντά στην ομάδα και τον παίκτη αλλά όμως όχι και η επίσημη από την ομάδα.

Τι αναφέρει; Πώς οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν να έχει γλιτώσει ο Γιόκιτς τον σοβαρό τραυματισμό και πως ουσιαστικά φέρεται να έχει υποστεί μια υπερέκταση στο γόνατό του.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία τότε ο Γιόκιτς θα μείνει ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός δράσης, σαφώς μικρότερο από αυτό σε περίπτωση κάποιας… χοντρής ζημιάς.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει όλοι να περιμένουν την επίσημη πληροφόρηση από την ομάδα του Ντένβερ.