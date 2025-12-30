Η μελέτη και το πλάνο του Λοσάδα

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει τη βάση για την επιστροφή της αγωνιστικής σταθερότητας στον Απόλλωνα, μετά τη νίκη στο ντεμπούτο του εκτός έδρας με την Ε.Ν. Ύψωνα. Το διάστημα χωρίς αγωνιστική δράση έδωσε στον Αργεντινό τεχνικό την ευκαιρία να μελετήσει σε βάθος το ρόστερ και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, με στόχο να καταστρώσει ένα σαφές πλάνο για το νέο έτος.

Οι ποδοσφαιριστές των κυανολεύκων επέστρεψαν στις προπονήσεις και ήδη προετοιμάζονται για τον πρώτο αγώνα του 2026, με αντίπαλο την Πάφος FC την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στις 19:00. Το παιχνίδι αναμένεται δύσκολο, όμως ο Απόλλωνας έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Στόχος όλων στο Κολόσσι είναι η ομάδα να παρουσιάσει βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αξιοποιώντας τα διδάγματα από τον πρώτο γύρο, όπου οι Λεμεσιανοί είχαν κερδίσει στην έδρα της παφιακής ομάδας.