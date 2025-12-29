ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Μας ενδιαφέρουν οι καλοί Κύπριοι – Δεν υπάρχει πρόταση για Καρσέδο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ματθαίου: «Μας ενδιαφέρουν οι καλοί Κύπριοι – Δεν υπάρχει πρόταση για Καρσέδο»

Tα όσα ανάφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, αναφερόμενος σε όλα τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν την ομάδα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Αρχικό σχόλιο:

«Από σήμερα επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις, είχαμε αρκετές μέρες ξεκούρασης που ήταν ωφέλιμες και ήταν ότι καλύτερο για τους παίκτες να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν».

Για το ματς με τον ΑΠΟΕΛ:

«Δεν έχουμε ενημέρωση για το πότε θα γίνει, είναι γεμάτο το πρόγραμμα και θα είναι ακόμη περισσότερο και με αυτό το ματς, δίνουμε αγώνα κάθε τρεις ημέρες και θα πρέπει να δώσουμε ακόμα ένα».

Για το ματς με τον Απόλλωνα:

«Τεράστιο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ένα ντέρμπι, θέλουμε να κάνουμε ποδαρικό με το δεξί στο 2026. Είναι και το γόητρο είναι και η ψυχολογία και η βαθμολογία, θα ήταν ότι καλύτερο μία νίκη σε αυτό το ντέρμπι. Ευελπιστούμε να είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι όπως πριν».

Για τον Καρσέδο:

«Πρόταση δεν υπάρχει για τον Καρσέδο. Είναι φημολογίες αυτά που γράφτηκαν, επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Είναι λογικό με την πορεία που κάνει η ομάδα να κυκλοφορούν αυτά. Γίνονται συζητήσεις μαζί του για ανανέωση του συμβολαίου του. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση για τον προπονητή μας. Το μόνο που μπορώ να πω για τον προπονητή, πως είναι χαρούμενος εδώ, αγαπά την ομάδα και την πόλη και είναι συγκεντρωμένος στην ομάδα. Δεν είμαι σίγουρος που βρίσκονται οι συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου του. Κάποτε είναι και το τάιμινγκ, θυμίζουμε ότι είχε συμφωνήσει την περασμένη φορά και ανακοινώθηκε μετά από λίγους μήνες».

Για τον προγραμματισμό:

«Δεν υπάρχει βιασύνη για ενίσχυση, η απόφαση για μεταγραφές θα παρθεί από το ποιοι θα αποχωρήσουν απ’ την ομάδα και τι διαθέτει το ρόστερ μας. Η πολιτική της ομάδας είναι αυτή και κινείται με αυτή σε κάθε μεταγραφική περίοδο».

Για τον Πουλούλου:

«Δεν μπορώ να πω τίποτα, είμαι σίγουρος ότι θα βγουν πολλά ονόματα, κάποια θα είναι αληθινά, κάποια μπορεί να μην ισχύουν και κάποια μπορεί να έγιναν απλές συζητήσεις».

Για το αν ενδιαφέρουν και Κύπριοι παίκτες, όπως οι Νικόλας Ιωάννου και Κάστανος:

«Είναι διαφορετικό αυτό το σημείο με τους Κύπριους, μας ενδιαφέρουν οι καλοί Κύπριοι, δεν θα μπω στη διαδικασία να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω ονόματα, όμως νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη για ενίσχυση».

Για το ματς με τη Τσέλσι:

«Έχουν φύγει ήδη σχεδόν 2000 εισιτήρια και έμειναν περίπου μόνο 200 εισιτήρια και αυτοί που θέλουν πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Θα είναι η μεγαλύτερη εξόρμηση από πλευράς ομάδας».

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρκόσκι και επίσημα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρώτο χειμερινό «χτύπημα» για την ΑΕΚ - Έκλεισε τον Γκεοργκίεφ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Fan Day με ψυχή και μήνυμα σωτηρίας από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη