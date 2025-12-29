Ματθαίου: «Μας ενδιαφέρουν οι καλοί Κύπριοι – Δεν υπάρχει πρόταση για Καρσέδο»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, αναφερόμενος σε όλα τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν την ομάδα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Αρχικό σχόλιο:

«Από σήμερα επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις, είχαμε αρκετές μέρες ξεκούρασης που ήταν ωφέλιμες και ήταν ότι καλύτερο για τους παίκτες να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν».

Για το ματς με τον ΑΠΟΕΛ:

«Δεν έχουμε ενημέρωση για το πότε θα γίνει, είναι γεμάτο το πρόγραμμα και θα είναι ακόμη περισσότερο και με αυτό το ματς, δίνουμε αγώνα κάθε τρεις ημέρες και θα πρέπει να δώσουμε ακόμα ένα».

Για το ματς με τον Απόλλωνα:

«Τεράστιο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ένα ντέρμπι, θέλουμε να κάνουμε ποδαρικό με το δεξί στο 2026. Είναι και το γόητρο είναι και η ψυχολογία και η βαθμολογία, θα ήταν ότι καλύτερο μία νίκη σε αυτό το ντέρμπι. Ευελπιστούμε να είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι όπως πριν».

Για τον Καρσέδο:

«Πρόταση δεν υπάρχει για τον Καρσέδο. Είναι φημολογίες αυτά που γράφτηκαν, επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Είναι λογικό με την πορεία που κάνει η ομάδα να κυκλοφορούν αυτά. Γίνονται συζητήσεις μαζί του για ανανέωση του συμβολαίου του. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση για τον προπονητή μας. Το μόνο που μπορώ να πω για τον προπονητή, πως είναι χαρούμενος εδώ, αγαπά την ομάδα και την πόλη και είναι συγκεντρωμένος στην ομάδα. Δεν είμαι σίγουρος που βρίσκονται οι συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου του. Κάποτε είναι και το τάιμινγκ, θυμίζουμε ότι είχε συμφωνήσει την περασμένη φορά και ανακοινώθηκε μετά από λίγους μήνες».

Για τον προγραμματισμό:

«Δεν υπάρχει βιασύνη για ενίσχυση, η απόφαση για μεταγραφές θα παρθεί από το ποιοι θα αποχωρήσουν απ’ την ομάδα και τι διαθέτει το ρόστερ μας. Η πολιτική της ομάδας είναι αυτή και κινείται με αυτή σε κάθε μεταγραφική περίοδο».

Για τον Πουλούλου:

«Δεν μπορώ να πω τίποτα, είμαι σίγουρος ότι θα βγουν πολλά ονόματα, κάποια θα είναι αληθινά, κάποια μπορεί να μην ισχύουν και κάποια μπορεί να έγιναν απλές συζητήσεις».

Για το αν ενδιαφέρουν και Κύπριοι παίκτες, όπως οι Νικόλας Ιωάννου και Κάστανος:

«Είναι διαφορετικό αυτό το σημείο με τους Κύπριους, μας ενδιαφέρουν οι καλοί Κύπριοι, δεν θα μπω στη διαδικασία να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω ονόματα, όμως νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη για ενίσχυση».

Για το ματς με τη Τσέλσι:

«Έχουν φύγει ήδη σχεδόν 2000 εισιτήρια και έμειναν περίπου μόνο 200 εισιτήρια και αυτοί που θέλουν πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Θα είναι η μεγαλύτερη εξόρμηση από πλευράς ομάδας».