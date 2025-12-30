Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σεμένιο στη Σίτι

Σε απόσταση... αναπνοής από την απόκτηση του Αντουάν Σεμένιο βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι! Ο 25χρονος είναι το πιο «καυτό» όνομα αυτή τη στιγμή στην Premier League όντας περιζήτητος, ωστόσο η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του είναι οι Citizens.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Σίτι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Μπόρνμουθ προκειμένου να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τα Κεράσια. Παράλληλα, ο σύλλογος είναι κοντά σε συμφωνία και με τον ίδιο τον Σεμένιο όσον αφορά το συμβόλαιό του.

Θυμίζουμε ότι η ρήτρα αποδέσμευσης του 25χρονου ανέρχεται στο 70 εκατ. ευρώ και έχει ισχύ έως τις 10 Ιανουαρίου, με την Σίτι να... φουλάρει πλέον για να βρεθεί η χρυσή τομή. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων προχώρησαν γοργά τα τελευταία 24ωρα.

Απόψε (30/12, 21:30), η Μπόρνμπουθ αντιμετωπίζει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Τσέλσι και δεν αποκλείεται αυτό να είναι και το τελευταίο ματς του Σεμένιο με την φανέλα των Κερασιών, με τα οποία τη φετινή σεζόν μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ σε 17 συμμετοχές. Στο... κόλπο για την απόκτησή του είχαν μπει οι Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Τότεναμ, ωστόσο ο ίδιος είχε ήδη κάνει κάνει την επιλογή του κι αυτή δεν ήταν άλλη από την Σίτι!

gazzetta.gr