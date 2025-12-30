ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ζαφείρης μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο με ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο με ΠΑΟΚ

Ο Χρήστος Ζαφείρης προπονείται εδώ και μέρες με τον ΠΑΟΚ και από την πρώτη μέρα του 2026 θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις υποχρεώσεις της ομάδας.

O 22χρονος μέσος ανέβασε στα social media μια φωτογραφία του από την προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά με την λεζάντα «ετοιμάζομαι» και συνόδευε τα λόγια του με μια άσπρη και μια μαύρη βούλα.

Λογικά το ντεμπούτο του θα γίνει την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, στον νοκ άουτ αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο στην Τούμπα.

