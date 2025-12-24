Αταμάν στους παίκτες του: «Κάναμε τη διαφορά στην επίθεση, δεν ήταν εύκολο σε αυτή την έδρα»

Ο Εργκίν Αταμάν σε σύντομη ομιλία προς τους παίκτες του λίγο μετά τη νίκη του ΠαναθηναΪκού στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις, στάθηκε στο πόσο δύσκολη ήταν η αποστολή την οποία έφεραν εις πέρας, ειδικά από τη στιγμή που βρέθηκαν στο -15 σε μια τόσο εχθρική έδρα.

«Κάναμε τη διαφορά στην επίθεση και βρήκαμε σκορ» τόνισε ο κόουτς του «τριφυλλιού» που... έκοψε την κουβέντα για τα ρεπό με χαμόγελο, όταν ρωτήθηκε για τις μέρες ξεκούρασης μέσα στα Χριστούγεννα.