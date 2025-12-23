ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cyprus League by Stoiximan: Ραντεβού το 2026!

Δημοσιευτηκε:

Cyprus League by Stoiximan: Ραντεβού το 2026!

Με νίκες της Ομόνοιας Λευκωσίας και της ΑΕΚ Λάρνακας ολοκληρώθηκε η δράση στη Cyprus League by Stoiximan για το 2025.

Η Ομόνοια νίκησε με 4-0 στο ΓΣΠ τον Εθνικό και η ΑΕΚ με 1-0 εκτός έδρας την ΑΕΛ.

Ομόνοια και ΑΕΚ διατηρήθηκαν στη 2η και 3η θέση της βαθμολογίας με απόσταση 1 και 3 βαθμών αντίστοιχα από την πρωτοπόρο Πάφο που έχει αγώνα λιγότερο. 

Μετά από 15 αγωνιστικές και ενώ εκκρεμεί ο αγώνας της Πάφος F.C. με τον ΑΠΟΕΛ, η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο βαθμολογικό πίνακα, προδιαγράφει αμφίρροπη συνέχεια τόσο όσο αφορά την πρώτη εξάδα όσο και την προσπάθεια των ομάδων για αποφυγή του υποβιβασμού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ CYPRUS LEAGUE BY STOIXIMAN

Πλέον, όλες οι ομάδες πάνε σε ολιγοήμερες διακοπές και δίνουν ραντεβού στα γήπεδα με το νέο χρόνο 2026. 

Ο πρώτος αγώνας της νέας χρονιάς θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου μεταξύ της Ομόνοιας Αραδίππου και της Freedom 24 Krasava ΕΝΥ. 

Ο αγώνας είναι για τη 16η αγωνιστική, το πρόγραμμα της οποίας είναι το ακόλουθο: 

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026

17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού

 

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου

 

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας

 

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

 

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

 

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος FC

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

