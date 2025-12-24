Πάει για δεύτερη μεταγραφή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός προχωρά δυναμικά σε μεταγραφική ενίσχυση για τη χειμερινή περίοδο, με τον Ζαν Φελίπε να είναι έτοιμος να γίνει το δεύτερο νέο απόκτημα της ομάδας, μετά τον Σουηδό επιθετικό Ρίτσι Ομορόβα.

Ο 31χρονος δεξιός μπακ, γεννημένος στη Βραζιλία και κάτοχος πορτογαλικού διαβατηρίου, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη διοίκηση των μαυροπράσινων και αναμένεται να ντυθεί στα νέα του χρώματα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με πλούσια εμπειρία από την πορτογαλική ποδοσφαιρική σκηνή, αγωνιζόμενος,, μεταξύ άλλων, σε Τσάβες, Εστρέλα, Λεϊσόες και Φελγκουέιραζ, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να δώσεις τις λύσεις που χρειάζεται ο Γιώργος Κωστής.