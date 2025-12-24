Επιστολή ΑΠΟΕΛ στον Νταμάτο για Φωτίου

Η διαιτησία του Κωνσταντίνου Φωτίου στο παιχνίδι ΑΠΟΕΛ – E.N.Y. Freedom24 Krasava προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων και η διοίκηση αντέδρασε και με επίσημο τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει επανειλημμένα υποπέσει σε λάθη τόσο κατά του ΑΠΟΕΛ όσο και εναντίον άλλων ομάδων.

Στην επιστολή της, η διοίκηση αμφισβητεί, μεταξύ άλλων, την ικανότητα του Φωτίου να διευθύνει αγώνες πρώτης κατηγορίας.

Επίσης, τονίζει ότι υπάρχουν καλοί Κύπριοι διαιτητές, ότι πιστεύει στις ικανότητές τους και ότι αυτό δεν αλλάζει με την άποψη που έχει διαμορφώσει για τον Φωτίου.