«Συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γκέχι»

Τον δρόμο προς το Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει πάρει ο Μαρκ Γκέχι, με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό να τα έχει βρει σε όλα με τους «κόκκινους» και αναμένεται το καλοκαίρι να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Το σίριαλ του Μαρκ Γκέχι, όπως όλα δείχνουν, φτάνει στο τέλος του, με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό να ετοιμάζεται να φορέσει την κόκκινη φανέλα της Λίβερπουλ.

Το συμβόλαιο του 25χρονου λήγει το προσεχές καλοκαίρι και ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ανανεώσει με την Κρίσταλ Πάλας, αναζητώντας μία νέα εμπειρία στην καριέρα του.

Το καλοκαίρι είχε φτάσει ξανά μία ανάσα από τη Λίβερπουλ, όμως τελευταία στιγμή η μεταγραφή χάλασε. Πλέον σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, οι δύο πλευρές ήρθαν εκ νέου σε συμφωνία και αναμένεται ο Γκέχι να αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Λίβερπουλ.

sport-fm.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη