«Συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γκέχι»

Το σίριαλ του Μαρκ Γκέχι, όπως όλα δείχνουν, φτάνει στο τέλος του, με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό να ετοιμάζεται να φορέσει την κόκκινη φανέλα της Λίβερπουλ.

Το συμβόλαιο του 25χρονου λήγει το προσεχές καλοκαίρι και ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ανανεώσει με την Κρίσταλ Πάλας, αναζητώντας μία νέα εμπειρία στην καριέρα του.

Το καλοκαίρι είχε φτάσει ξανά μία ανάσα από τη Λίβερπουλ, όμως τελευταία στιγμή η μεταγραφή χάλασε. Πλέον σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, οι δύο πλευρές ήρθαν εκ νέου σε συμφωνία και αναμένεται ο Γκέχι να αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Λίβερπουλ.

sport-fm.gr