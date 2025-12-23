Ρωσικό δημοσίευμα για Καρσέδο – Πρόταση 600 χιλιάδων ευρώ στην Πάφο!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ρωσικός σύλλογος είναι διατεθειμένος να καταβάλει ποσό ύψους 600.000 ευρώ στην Πάφο ως αποζημίωση, προκειμένου να αποκτήσει τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Καρσέδο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την κυπριακή ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο το δημοσίευμα αναφέρει πως οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός προπονητής δεν είναι άγνωστος στη Σπαρτάκ, καθώς στο παρελθόν (το 2012) είχε περάσει από τον σύλλογο της Μόσχας ως βοηθός προπονητή, γεγονός που φαίνεται να μπορεί παίξει ρόλο στην παρούσα εξέλιξη.