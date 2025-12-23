Ήταν ό,τι χειρότερο αλλά δεν ήταν στο χέρι της

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν που ήταν βαρυφορτωμένο το πρόγραμμα της Πάφου, θα έχει με την επανέναρξη ακόμη ένα παιχνίδι που δεν υπολόγιζε στο κεφάλι της

Η αναβολή του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, λόγω της ακαταλληλότητας του «Στέλιος Κυριακίδης», ήρθε σε μία στιγμή που είχε το μομέντουμ, αφού προερχόταν από σερί νικών στο πρωτάθλημα και τώρα θα γίνει (πιθανότερη η 4η Φεβρουαρίου) σε μία περίοδο που θα προέρχεται από συνεχόμενα ματς υψηλών εντάσεων σε Κύπρο και Ευρώπη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ήταν στο χέρι της. Είναι υποχρεωμένη η παφιακή ομάδα να ζήσει με την... πραγματικότητα. Kαι αυτή λέει πως πρέπει να βρει τον τρόπο να ανταπεξέλθει.

Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε από την Πάφος FC ο αριθμός των εισιτηρίων για το «Στάμφορντ Μπριζ» και τον αγώνα με την Τσέλσι στις 21 Ιανουαρίου, στον τελευταίο αγώνα εκτός έδρας στη League phase του Champions League. Συγκεκριμένα, στη διάθεσή της Πάφου θα υπάρχουν 2.181 θέσεις και δεν αποκλείεται να εξαντληθούν, μιας και το Λονδίνο είναι ελκυστικός προορισμός. Τονίζεται ότι η παραλαβή των κανονικων εισιτηρίων θα γινέται αποκλειστικά από το Blue Store.

 

