Με διπλό θα κάνει ισχυρή «δήλωση»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Με διπλό θα κάνει ισχυρή «δήλωση»

Μετά τις... αποδράσεις επί ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, η ομάδα του Καρσέδο θα επιδιώξει ακόμη μία με την Ομόνοια

Eίναι ένας ματς που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Πάφος FC, αυτό απέναντι στην Ομόνοια την ερχόμενη Δευτέρα μέσα στο ΓΣΠ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το δέλεαρ του +5 σε περίπτωση διπλού είναι πολύ μεγάλο για τους πρωταθλητές, οι οποίοι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Καϊράτ, όπου εξήλθαν ισόπαλοι 0-0 στο Αλμάτι για την 3η αγωνιστική της League phase του Champions League, έστρεψαν την προσοχή τους στο παιχνίδι με τους πράσινους. H αντίδραση των Παφιτών μετά την ήττα από τον Απόλλωνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής ήταν εκκωφαντική. Πέντε συνεχόμενες νίκες ακολούθησαν μέχρι να φτάσουμε στο μεθαυριανό παιχνίδι. Εάν η Πάφος περάσει νικηφόρα από τη Λευκωσία, τότε κάνει από πολύ νωρίς μία «δήλωση» πως κάποιος θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σωστά για να της πάρει τα σκήπτρα. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο πέρασε και από την «Αρένα» πριν από μερικές βδομάδες, κερδίζοντας την ΑΕΚ με 4-2, ενώ είχε επικρατήσει και του ΑΠΟΕΛ, πάλι στο ΓΣΠ (0-1).

Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό παρ' όλο που δεν επετεύχθη ο στόχος της νίκης απέναντι στην Καϊράτ, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία η ισοπαλία από τη στιγμή που από το 4ο λεπτό έπαιζε με δέκα παίκτες. Η Πάφος παρουσίασε μία εξαιρετική εικόνα. Το ότι έμεινε το 0-0 μέχρι το τέλος είναι καθαρά θέμα τύχης, αφού οι παίκτες του Καρσέδο δημιούργησαν και έχασαν τρομερές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό φαίνεται και στον κόσμο.

Tρία χωρίς νίκη

Όσον αφορά τους αγώνες με την Ομόνοια εκτός έδρας, η τελευταία φορά που κέρδισε ήταν στον τελικό του κυπέλλου πριν από δύο χρόνια. Έκτοτε ακολούθησαν δύο παιχνίδια πρωταθλήματος με ισάριθμες νίκες της Ομόνοιας, ενώ έφερε και ισοπαλία (1-1) στο παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο του Conference League. Η Πάφος έχει στη διάθεσή της 800 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ομόνοια και μέχρι χθες Παρασκευή διατέθηκαν τα μισά. Με δεδομένο πως η προπώληση συνεχίζεται σήμερα και αύριο Κυριακή, είναι πολύ πιθανό να προκύψει sold out.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Πιθανόν να γίνει κάποιο φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα μετά από την υπερπροσπάθεια στο Αλμάτι.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

