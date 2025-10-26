ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Ιγκόρ Μίλιτσιτς νέος προπονητής του Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

O Ιγκόρ Μίλιτσιτς νέος προπονητής του Άρη

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είναι ο διάδοχος του Μπόγκνταν Καράιτσιτς στον πάγκο του Άρη Betsson, καθώς ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς.

Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πολωνοκροάτη τεχνικό μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ περιλαμβάνεται οψιόν ανανέωσης για την επόμενη.

Ο εν ενεργεία προπονητής της εθνικής Πολωνίας αναλαμβάνει άμεσα τον Άρη, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η ανακοίνωση του Άρης Betsson

“Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία με τον προπονητή Igor Milicic για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2026-27.

Ο Igor Milicic είναι γεννηθείς στις 9 Ιανουαρίου του 1976 στην Κροατία. Στην προπονητική καριέρα του έχει γνωρίσει σημαντικές επιτυχίες, όπως:

*Τρία πρωταθλήματα Πολωνίας, το 2018 και το 2019 ως κόουτς της KK Włocławek και το 2021 ως προπονητής της Stal Ostrów Wielkopolski, η οποία την προηγούμενη σεζόν είχε τερματίσει 10η στο πρωτάθλημα.

*Δύο Κύπελλα Πολωνίας, το 2020 με την KK Włocławek και το 2022 με τη Stal Ostrów Wielkopolski.

*Δύο Super Cup στην Πολωνία, ένα με την KK Włocławek το 2017 (όπου αναδείχτηκε κόουτς της χρονιάς) και ένα με την Stal Ostrów Wielkopolski το 2022.

*Ένα Κύπελλο Ιταλίας, το 2024 με τη Napoli, το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της ιταλικής ομάδας.

*Δύο σημαντικές επιτυχίες με την Εθνική Πολωνίας, την οποία οδήγησε στην 4η θέση στο Eurobasket 2022 και στην 6η στο Eurobasket 2025.

Ως αθλητής ο Igor Milicic αγωνίστηκε από το 1993 έως το 2013, έχοντας περάσει και από την Ελλάδα, τη σεζόν 2003-04, για λογαριασμό του Ηρακλή.

Ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2014 στην AZS Koszalin και από το 2015 έως το 2020 κοουτσάρισε την KK Włocławek, με τις προαναφερθείσες επιτυχίες.

Από το 2020 έως το 2022 είχε τις τύχες της Stal Ostrów Wielkopolski. Τη σεζόν 2022-23 ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή της Besiktas, η οποία είχε ρεκόρ 2-13. Κατάφερε να την κρατήσει στην πρώτη κατηγορία με ρεκόρ 8-7 και το καλοκαίρι του 2023 ανέλαβε τη Napoli.

Ο νέος κόουτς του ΑΡΗ Betsson, με το 10ο μπάτζετ στη λίγκα, οδήγησε την ιταλική ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Τη σεζόν 2024-25 αποχώρησε από τη Napoli και πλέον αναλαμβάνει τις τύχες του ΑΡΗ Betsson”.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μπλόκαρε» την επιστροφή του Μπόατενγκ μετά τις αντιδράσεις του κόσμου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρέ» αλλαγών από Μαρτίνς στην ενδεκάδα της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη στο «Α. Παπαδόπουλος»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Τιμούρ κόντρα στον Άρη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ισόπαλη με το Σαν Μαρίνο η Εθνική Νεανίδων Κ19

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε πότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1.000 γκολ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλουν να τα σέβονται διπλά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην Αλβανία... για την άνοδο η Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Νίκησαν και... προσπέρασαν Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα (αποτελέσματα/βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μάρκους Σοργκ: Ποιος είναι ο προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο «Clasico»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ακρίτας - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα δεδομένα για την πρώτη ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ από τους αγώνες του Σαββάτου στη Β' Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα γκολ από τη φοβερή ανατροπή της Εθνικής Γυναικών στο ματς ανόδου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Φαν Ντάικ: «Όλοι να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη