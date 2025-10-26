Xάλκινο μετάλλιο ο 17χρονος Αρης Ψαρρός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τάεκβοντο της Κίνας

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τούρκο Τσαλόγλου.

Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρος επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος του ανήκε ολοκληρωτικά, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου, αλλά το χάλκινο μετάλλιο είναι του Ελληνα πρωταθλητή.

Νωρίτερα ο Ψαρρός, νίκησε με 2-1 τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3 η συνέχεια ήταν παράσταση για έναν ρόλο! Νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2 τον τρίτο και εξασφάλισε το μετάλλιο.

