Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Τσακόν, περνάει την πόρτα του χειρουργείου

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Τσακόν, ο οποίος αποχώρησε πρόωρα στον ιστορικό αγώνα της ΑΕΚ με την Κρίσταλ Πάλας.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λάρνακας, ο ποδοσφαιριστής έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και τις επόμενες ημέρες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει:

«Ενημερώνουμε ότι, μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Yerson Chacon, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Ο ποδοσφαιριστής μας θα υποβληθεί εντός των προσεχών ημερών σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Η οικογένεια της ΑΕΚ εύχεται στον Yerson περαστικά και ταχεία ανάρρωση».