Σλοτ: «Έτσι πώς να κερδίσουμε; Η χειρότερη εμφάνισή μας»

Η Λίβερπουλ γνώρισε τέταρτη σερί ήττα στην Premier League, με 3-2 από την Μπρέντφορντ, και ο Άρνε Σλοτ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του.

«Κοιτάζοντας τον τρόπο που έπαιξε και πάλεψε η Μπρέντφορντ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε ποτέ να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα με τέτοια εικόνα, εκτός από τα τελευταία 5 λεπτά... Ήταν η χειρότερη εμφάνιση από τις τέσσερις ήττες που είχαμε. Δεν κάναμε σωστά τα βασικά. Κέρδισαν περισσότερες μονομαχίες και δεύτερες μπάλες. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, επειδή δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ. Δεν είναι μόνο θέμα της αμυντικής γραμμής, πρέπει να αμυνόμαστε με 11 παίκτες. Σίγουρα έχει να κάνει με τη χημεία μας, γιατί αλλάξαμε πάρα πολλά το καλοκαίρι», ανέφερε ο Ολλανδός προπονητής.