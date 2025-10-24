ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να κρατήσει το «άριστα»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Να κρατήσει το «άριστα»

Ήταν κοπιαστικό το ταξίδι στο Αλμάτι για την Πάφος FC και πολύ πιο κουραστικό για κάποιους παίκτες, αφού υποχρεώθηκαν από το 4ο λεπτό κόντρα στην Καϊράτ να τρέξουν επιπλέον λόγω της αποβολής του Κορέια. Οφείλει όμως να κοιτάξει ξανά την κυπριακή πραγματικότητα καθώς μπροστά της έχει ένα ντέρμπι με υψηλό δείκτη δυσκολίας.

Τη Δευτέρα θα ταξιδέψει στη Λευκωσία για να παίξει με την Ομόνοια και ξέρει καλά πως με νέο διπλό στο ΓΣΠ θα αποκτήσει ένα πολύ καλό πλεονέκτημα σε βάρος μίας ομάδας που στοχεύει το πρωτάθλημα. Πάντως, η μετάβασή της από την Ευρώπη στην Κύπρο έχει έως τώρα 100% επιτυχία. Παίρνει δηλάδη «άριστα».

Μετά την τεράστια πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, ακολούθησε το διπλό επί του ΑΠΟΕΛ (0-1), ενώ μετά το 0-0 με τον Ολυμπιακό Πειραιώς είχε πάρει ξανά εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (0-2). Και πρόσφατα, μετά την πεντάρα που δέχθηκε από την Μπάγερν, πέρασε θριαμβευτικά από την «Αρένα» (2-4) απέναντι στην ΑΕΚ.

Θέλει να συνεχίσει αυτό της το σερί και τη Δευτέρα με την Ομόνοια, μόνο που πρέπει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη από άλλες φορές, μιας και ο αντίπαλος έχει δείξει φέτος τεράστια δυναμική. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο πάντως δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και αυτό του δίνει ευελιξία κινήσεων, τόσο στον καταρτισμό της ενδεκάδας όσο και στην εξέλιξη της αναμέτρησης. 

Να κρατήσει το «άριστα»

