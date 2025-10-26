Ευτυχώς που υπάρχει το ΡΙΚ!

Η τηλεόραση του ΡΙΚ σίγουρα μπορεί να προσφέρει στον φίλαθλο κόσμο πολύ περισσότερα από αυτά που δίνει σήμερα. Όμως, έστω κι έτσι θα το πούμε σήμερα. Το ΡΙΚ είναι το μόνο ανοικτό κανάλι που αντιστέκεται στο μονοπώλιο των κλειστών τηλεοπτικών πλατφορμών που ό,τι θέλουν κάνουν στο ποδόσφαιρό μας, εκμεταλλευόμενες την αγάπη του κόσμου για τις ομάδες του και το άθλημα.

Πάρτε παράδειγμα τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης με τις υποχρεώσεις της Ομόνοιας και της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Το παιχνίδι της Ομόνοιας, έστω κι αν καταβάλλουμε στην πλατφόρμα το πόσο των 62 ευρώ τον μήνα, δεν προσφερόταν σε ανοικτή μετάδοση. Πρέπει να πληρώσεις κι αλλά για να βλέπεις τους ευρωπαϊκούς αγώνες σε αυτή τη φάση. Έτσι είναι τα μονοπώλια, αν θέλεις σου λένε... Ευτυχώς, στις 10 η ώρα, λες και το ήξερε από πριν, το ΡΙΚ μετέδωσε τον ιστορικό, όπως αποδείχθηκε, αγώνα της ΑΕΚ με την Κρισταλ Παλας στο Λονδίνο, όπου προέκυψε η πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας επί αγγλικής!

Το επαναλαμβάνω, το ΡΙΚ έχει τις δυνάμεις και μπορεί να θέσει τέρμα στο μονοπώλιο αν το θέλει ή αν το αφήσουν τα μεγάλα συμφέροντα... Όσο για τις πλατφόρμες, δυστυχώς γι' αυτές, θα έρθει η μέρα που ο τροχός θα γυρίσει και ο συνταξιούχος δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει 62 ευρώ τον μήνα χωρίς να έχει το δικαίωμα να βλέπει τις ομάδες μας στην Ευρώπη...