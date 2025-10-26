Αναγνώριση στο έργο του Φάνη…

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια σπουδαία εκδήλωση θα διοργανώσει και φέτος το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών στις 9 Δεκεμβρίου 2025 στη Δημοσιογραφική Εστία, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η απονομή τιμητικής διάκρισης σε άτομα ή οργανισμούς που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα μας.

Τιμώμενη προσωπικότητα για το 2025 είναι ο Φάνης Μακρίδης, ένας δημοσιογράφος με ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο. Είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με τον Φάνη για μια δεκαετία στο αθλητικό τμήμα του «Πολίτη».

Στη συνέχεια, μεταπήδησε σε άλλα ρεπορτάζ, αφήνοντας έντονο το στίγμα του σε διάφορα ΜΜΕ. Σήμερα εργάζεται στον «Φιλελεύθερο», συνεχίζοντας με συνέπεια την πορεία του.

Κύριο γνώρισμα της δημοσιογραφικής του δουλειάς παραμένει η σε βάθος έρευνα και η προσήλωσή του στην αντικειμενικότητα, στοιχεία που τον ξεχωρίζουν στο τοπίο της κυπριακής ενημέρωσης. Η διάκριση αυτή έρχεται ως φυσική αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του. Μπράβο, συνάδελφε!

Α.Σ.

ΚΥΠΡΟΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

