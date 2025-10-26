Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 8η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 17:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης», όπου ο Ακρίτας Χλώρακας υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.60 στη νίκη της ομάδας του Αλέξη Γαρπόζη, 3.00 στην ισοπαλία και 2.85 στην επικράτηση της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.15, ενώ η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 2.02.

Στις 19:00, στο Αλφαμέγα Στάδιο, η ΑΕΛ Λεμεσού φιλοξενεί την Ένωση Νέων Ύψωνα σε μία αναμέτρηση με έντονο τοπικό χαρακτήρα. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.93 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.45 στην ισοπαλία και 3.80 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.82, ενώ ο καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα αποτιμάται στα 3.20.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», η Ανόρθωση υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παιχνίδια της αγωνιστικής. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια στα 6.00, την ισοπαλία στα 4.20 και τη νίκη του Άρη στο 1.50. Το ενδεχόμενο να υπάρξει κόκκινη κάρτα προσφέρεται στα 4.25, ενώ το ενδεχόμενο αυτογκόλ αποτιμάται στα 11.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!