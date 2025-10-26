Άλλα 50 για το χιλιάρι ο Ρονάλντο!

Tα 950 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στον μαγικό αριθμό των 1.000.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ πέτυχε στο 88' το δεύτερο γκολ της Αλ Νασρ στην εκτός έδρας νίκη επί της Αλ Χαζμ, με την οποία η ομάδα του είναι στην κορυφή της Saudi Pro League με 18 βαθμούς και 6/6.

Ο CR7 έχει πετύχει 5 γκολ με τη Σπόρτινγκ, 145 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 450 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 101 με τη Γιουβέντους, 106 με την Αλ Νασρ και 143 με την εθνική Πορτογαλίας.

«Χαίρομαι που βοηθάω την ομάδα να κερδίζει και που έφτασα τα 950 γκολ! Πάντα διψάω για περισσότερα!», έγραψε στα social media ο Ρονάλντο.

Ο Ρονάλντο έφτασε τα 34 γκολ σε 38 ματς μέσα στο 2025. Ο Λιονέλ Μέσι τον ακολουθεί με 891 γκολ στην καριέρα του.

Πηγή: sport-fm.gr