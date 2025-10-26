Όλα το βάρος στη συνέχιση του σερί

Η προσοχή στον ΑΠΟΕΛ είναι εξ ολοκλήρου στραμμένη στο μεγάλο ντέρμπι της Δευτέρας με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Όπως ήταν φυσικό, τα λίγα εισιτήρια σε λίγη ώρα διατέθηκαν όλα!

Από αγωνιστικής πλευράς, το μόνο πρόβλημα που παραμένει, είναι αυτό του Μαϊόλι (αργεί η επιστροφή του), ενώ όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή τους. Θεωρείται σίγουρο ότι στο αρχικό σχήμα θα επανέλθει ο Πιέρος Σωτηρίου. Άλλες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού δεν αναμένονται...

Ο ΑΠΟΕΛ να σημειωθεί πως μέχρι τώρα έχει κάνει καρέ νικών σε ισάριθμες εξορμήσεις και θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί και κόντρα στην ΑΕΚ.