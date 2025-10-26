Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μάρτινς ετοιμάζει λίφτινγκ σε όλες τις γραμμές

Πολύ γρήγορα κόπασε ο ενθουσιασμός στην ΑΕΛ που έφερε η νίκη επί της Ανόρθωσης (4-1), αφού ακολούθησε το χαστούκι από τον Άρη (4-0). Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς ήλπιζε πως θα άλλαζε η εικόνα με ένα καλό αποτέλεσμα, όμως είδε με τον πιο σκληρό τρόπο πως η ομάδα του θέλει πάρα πολλή δουλειά. Προσπάθησε στις μέρες που ακολούθησαν να διορθώσει πράγματα, αλλά κατά πόσο το κατάφερε θα φανεί στην σημερινή αναμέτρηση με την Ε.Ν. Ύψωνα (19:00). Σε έναν αγώνα που ο Πορτογάλος τεχνικός θα προβεί σε σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα. Άλλωστε, δεν μπορεί να πράξει κι αλλιώς. Και θα αφορούν όλες τις γραμμές.

Ο Στεφάνοβιτς αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην άμυνα, ενώ στο κέντρο δεν αποκλείεται να δούμε τον Παπαφώτη. Επίσης, ο Γουίλερ ίσως αντικαταστήσει τον Ιμασίνγουε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα, στην κορυφή, ο Φεριέρ είναι ο πιο αξιόπιστος σκόρερ (τρία γκολ), αλλά το θέμα είναι ότι σε κάποια παιχνίδια είναι εντελώς μόνος. Έτσι, την πόρτα της ενδεκάδας κτυπά ο Ανδρέας Μακρής στα άκρα, με τον Νατέλ που είναι αμφίβολος να μένει εκτός. 

Διαβαστε ακομη