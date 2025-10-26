ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προεδρική απολογία: «Εμείς φταίμε, φυσικά έχει δίκιο ο Ενωσίτης που φωνάζει»

Ανάρτηση με την οποία αναφέρεται στην κακή πορεία της Ένωσης προέβη ο πρόεδρος των βυσσινί Κώστας Στρατής, την επομένη της βαριάς ήττας (5-1) από τον Εθνικό που τους άφησε χωρίς νίκη.

Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας του Παραλιμνίου αναφέρει πως αυτοί (σ.σ. η διοίκηση) φταίνε και ότι δικαιολογένα φωνάζουν οι φίλοι της ομάδας, ενώ απολογείται για την κακή πορεία, τονίζοντας ότι είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν τις λύσεις και τον Δεκέμβριο θα είναι σε θέση να κρίνουν πώς θα πορευτούν, ζητώντας από τον κόσμο να μείνει δίπλα στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Τι φταίει για την μέχρι στιγμής, άσχημη κατάσταση της ομάδας μας? Φυσικά και δικαιολογημένα εμείς φταίμε. Έχει δίκιο ο πραγματικός ενωσίτης που φωνάζει? Φυσικά και έχει δίκιο.

Δυστυχώς, αλλιώς περιμέναμε τη φετινή χρονιά και αλλιώς εξελίσσεται. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να ξεχωρίσουμε αλλά και ούτε να διαφοροποιήσουμε τις ευθύνες που βαραίνουν ένα διοικητικό συμβούλιο, γιατί λίγη σημασία έχει.

Απολογούμαστε για την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μας μέχρι σήμερα, όμως έχουμε υποχρέωση να ψάξουμε τις λύσεις, βοηθώντας τον νέο μας προπονητή. Ο δρόμος είναι μακρύς και τα παιχνίδια πολλά. Τον Δεκέμβριο θα είμαστε σε θέση να κρίνουμε πως θα πορευθούμε...

Μοναδικός στόχος, θα πρέπει να είναι η συνέχεια της υγιούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η ομάδα μας, μακριά από τις γνωστές περιπέτειες του παρελθόντος. Όλοι δίπλα στην μοναδική ομάδα του Παραλιμνίου! Όσο για την κριτική που γίνεται, όταν είναι καλόπιστη χρειάζεται και ωφελεί...»

