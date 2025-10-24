Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής - Βαθμολογία
Το Σάββατο 25/10 ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν βεβαίως τα δύο μεγάλα ντέρμπι της Δευτέρας, Ομόνοια - Πάφος και ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ. Ενδιαφέρον παιχνίδι την Κυριακή στο «ΠΑΠ» ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Άρη.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και την βαθμολογία πιο κάτω:
Σάββατο 25/10
Εθνικός - ΕΝΠ 17:00
Ολυμπιακός - Απόλλων 19:00
Κυριακή 26/10
Ακρίτας - Ομόνοια Αραδίππου 17:00
Ανόρθωση - Άρης 19:00
ΑΕΛ - ΕΝΥ 19:00
Δευτέρα 27/10
Ομόνοια - Πάφος 19:00
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: