Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν βεβαίως τα δύο μεγάλα ντέρμπι της Δευτέρας, Ομόνοια - Πάφος και ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ. Ενδιαφέρον παιχνίδι την Κυριακή στο «ΠΑΠ» ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Άρη.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και την βαθμολογία πιο κάτω:

Σάββατο 25/10

Εθνικός - ΕΝΠ 17:00

Ολυμπιακός - Απόλλων 19:00

Κυριακή 26/10

Ακρίτας - Ομόνοια Αραδίππου 17:00

Ανόρθωση - Άρης 19:00

ΑΕΛ - ΕΝΥ 19:00

Δευτέρα 27/10

Ομόνοια - Πάφος 19:00

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: