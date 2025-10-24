ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Το Σάββατο 25/10 ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν βεβαίως τα δύο μεγάλα ντέρμπι της Δευτέρας, Ομόνοια - Πάφος και ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ. Ενδιαφέρον παιχνίδι την Κυριακή στο «ΠΑΠ» ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Άρη.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και την βαθμολογία πιο κάτω:

Σάββατο 25/10

Εθνικός - ΕΝΠ 17:00

Ολυμπιακός - Απόλλων 19:00

Κυριακή 26/10

Ακρίτας - Ομόνοια Αραδίππου 17:00

Ανόρθωση - Άρης 19:00

ΑΕΛ - ΕΝΥ 19:00

Δευτέρα 27/10

Ομόνοια - Πάφος 19:00

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 

