Ματθαίου: «Πάντα είσαι αουτσάιντερ με την Ομόνοια στο ΓΣΠ»

Ο Ε.Τ της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95. Ο Χριστόφορος Ματθαίου αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Καϊράτ αλλά και το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για τον αγώνα με την Καιράτ: «Χάσαμε μια χρυσή ευκαιρία να πάρουμε την πρώτη μας νίκη στη διοργάνωση, φάνηκε ότι έστω και με δέκα παίκτες μπορούσαμε. Για παιχνίδι 0-0 ήταν τρομερό. Βλέποντας το χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα δεν μπορούμε να είμαστε απογοητευμένοι. Νομίζω ότι αν ήμασταν με έντεκα παίκτες θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη».

«Ο Κορέια ήταν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της περσικής σεζόν, μια κακή στιγμή, την αφήνουμε πίσω μας».

Για ΑΕΚ και Ομόνοια: «Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν εξαιρετική χθες. Συγχαρητήρια και στην Ομόνοια για το βαθμό, όμως η ισοπαλία αφήνει γλυκόπικρη γεύση γιατί μπορούσαν να κερδίσουν. Θεωρώ οτι θα μπορέσει να πάρει τους βαθμούς για να προκριθεί».

Για τον αγώνα με την Ομόνοια: «Τεράστιος αγώνας. Πάντα απ’ τα πιο δύσκολα ματς για μας η Ομόνοια τα τελευταία χρονιά που πρωταγωνιστούμε. Στο ΓΣΠ με την Ομόνοιά είσαι το αουτσάιντερ, αν κερδίσουμε θα είναι τεράστια επιτυχία για μας, αλλά πρέπει να δώσουμε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις».

Αγωνιστικά νέα: «Με τα σημερινά δεδομένα, είναι πλήρης η ομάδα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες, χθες δόθηκε ρεπό».

Αν είναι πλεονέκτημα για την Πάφο ότι είχε δυο μέρες περισσότερες για ξεκούραση: «Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, αλλά η Ομόνοια έχει πιο λίγες μέρες για να ξεκουραστεί. Σε τέτοιους αγώνες δεν υπάρχει χώρος για κούραση. Είναι τεράστιο το κίνητρο σε αυτά τα παιχνίδια».

Για παρουσία κόσμου: «Στις 12:00 αρχίζει η ανοικτή προπώληση. Ξεπεράσαμε τα 400 απ’ τα 800 διαθέσιμα. Φαίνεται πως θα έχουμε αρκετό κόσμο, ίσως και sold out».