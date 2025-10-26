Απίστευτη… χημεία με το τέρμα

Η Άντρη Βιολάρη ήταν εκ των πρωταγωνιστριών της Εθνικής Γυναικών στην ανατροπή επί της Αλβανίας και με τα δυο γκολ έβαλε το λιθαράκι της για τη νίκη 3-2 που δίνει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στα Τίρανα την 28ή Οκτωβρίου, στη μάχη για άνοδο στη β’ κατηγορία. Η Κύπρια επιθετικός βρίσκεται σε φοβερή φόρμα αναπτύσσοντας συνεχώς τη σχέση της με τα αντίπαλα δίχτυα.

Πριν από τα γκολ με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε σκοράρει από δύο τέρματα και στα τελευταία τρία τελευταία παιχνίδια της με την ΑΕΚ Αθηνών. Τόσο η Άντρη, όσο και η Μαρία Παναγιώτου – η οποία είχε ένα (φοβερό) γκολ και μία ασίστ κόντρα στην Αλβανία – διανύουν τη δεύτερη χρονιά στη νταμπλούχο Ελλάδας.

Μάλιστα, η Βιολάρη είχε ψηφιστεί και στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής περιόδου στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών).