Γιόκιτς, o πέμπτος παίκτης που ξεκινά τη σεζόν με δύο σερί τριπλ-νταμπλ

Ιστορική επίδοση από Νίκολα Γιόκιτς

Ορεξάτος έχει μπει στη σεζόν ο Νίκολα Γιόκιτς. Στη νίκη των Νάγκετς επί των Σανς τα ξημερώματα (133-111) ο Σέρβος σέντερ έκανε τριπλ-νταμπλ με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

Έχοντας κάνει τριπλ-νταμπλ και στην πρεμιέρα, με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ο «Τζόκερ» έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που μπαίνει σε μια σεζόν με διαδοχικά τριπλ-νταμπλ.

Οι άλλοι τέσσερις είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον (1961/62), ο Τζέρι Λούκας (1972/73), ο Μάτζικ Τζόνσον (1981/82 και 1982/83) και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ (2020/21).

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

