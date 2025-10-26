Γιόκιτς, o πέμπτος παίκτης που ξεκινά τη σεζόν με δύο σερί τριπλ-νταμπλ

Ορεξάτος έχει μπει στη σεζόν ο Νίκολα Γιόκιτς. Στη νίκη των Νάγκετς επί των Σανς τα ξημερώματα (133-111) ο Σέρβος σέντερ έκανε τριπλ-νταμπλ με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ.

Έχοντας κάνει τριπλ-νταμπλ και στην πρεμιέρα, με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ο «Τζόκερ» έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που μπαίνει σε μια σεζόν με διαδοχικά τριπλ-νταμπλ.

Οι άλλοι τέσσερις είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον (1961/62), ο Τζέρι Λούκας (1972/73), ο Μάτζικ Τζόνσον (1981/82 και 1982/83) και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ (2020/21).

