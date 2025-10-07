Σέμα για Τάνκοβιτς και Νταβίντ Λουίζ: «Εξαιρετικά περίεργο - Νόμιζα πως ήταν αστείο»

Ο Κεν Σέμα παραχώρησε δηλώσεις στη σουηδική πλατφόρμα FotbollDirekt, αναφερόμενος τόσο στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Πάφος FC όσο και σε δύο γεγονότα που προκάλεσαν αίσθηση στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ, που αγωνίζεται με τη φανέλα των κυανολεύκων από τον περασμένο Ιανουάριο, χαρακτήρισε ως «περίεργη» την ξαφνική αποχώρηση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ως γνωστόν, ο συμπατριώτης του έφυγε από την Πάφο λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, υπογράφοντας στην Ομόνοια.

Παράλληλα, σχολίασε τη μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ.

Αρχικά μίλησε για την αποχώρηση του Τάνκοβιτς: «Ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο και εξαιρετικά περίεργο. Κανείς δεν το ήξερε. Ήμουν τότε στη Σουηδία με την εθνική ομάδα και δεν είχα ιδέα. Όταν μίλησα μαζί του, κατάλαβα πως ήταν αλήθεια. Ήταν αρχηγός και έπαιζε κανονικά. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο· όλα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα».

Όσον αφορά τη μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ, είπε: ««Στην αρχή νόμιζα πως ήταν αστείο. Όταν όμως ήρθε, κατάλαβα αμέσως ότι είναι σαν όλους τους άλλους. Είναι φοβερός άνθρωπος και απίστευτος ποδοσφαιριστής. Παρότι κάνουμε πολλή ροτέισον, παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση και διαθέτει τεράστια εμπειρία. Έχει ενταχθεί στην ομάδα με εντυπωσιακό τρόπο, είναι πολύ ταπεινός και δίνει συμβουλές σε όλους».