ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σέμα για Τάνκοβιτς και Νταβίντ Λουίζ: «Εξαιρετικά περίεργο - Νόμιζα πως ήταν αστείο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σέμα για Τάνκοβιτς και Νταβίντ Λουίζ: «Εξαιρετικά περίεργο - Νόμιζα πως ήταν αστείο»

Οι αναφορές του Σέμα για τα δύον γεγονότα.

Ο Κεν Σέμα παραχώρησε δηλώσεις στη σουηδική πλατφόρμα FotbollDirekt, αναφερόμενος τόσο στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Πάφος FC όσο και σε δύο γεγονότα που προκάλεσαν αίσθηση στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ, που αγωνίζεται με τη φανέλα των κυανολεύκων από τον περασμένο Ιανουάριο, χαρακτήρισε ως «περίεργη» την ξαφνική αποχώρηση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ως γνωστόν, ο συμπατριώτης του έφυγε από την Πάφο λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, υπογράφοντας στην Ομόνοια.

Παράλληλα, σχολίασε τη μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ.

Αρχικά μίλησε για την αποχώρηση του Τάνκοβιτς: «Ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο και εξαιρετικά περίεργο. Κανείς δεν το ήξερε. Ήμουν τότε στη Σουηδία με την εθνική ομάδα και δεν είχα ιδέα. Όταν μίλησα μαζί του, κατάλαβα πως ήταν αλήθεια. Ήταν αρχηγός και έπαιζε κανονικά. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο· όλα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα».

Όσον αφορά τη μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ, είπε: ««Στην αρχή νόμιζα πως ήταν αστείο. Όταν όμως ήρθε, κατάλαβα αμέσως ότι είναι σαν όλους τους άλλους. Είναι φοβερός άνθρωπος και απίστευτος ποδοσφαιριστής. Παρότι κάνουμε πολλή ροτέισον, παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση και διαθέτει τεράστια εμπειρία. Έχει ενταχθεί στην ομάδα με εντυπωσιακό τρόπο, είναι πολύ ταπεινός και δίνει συμβουλές σε όλους».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν μπορούσε χειρότερα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο για Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν, αλλά πρέπει να παίξουμε...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άντεξε ο Τζόκοβιτς και πάει φουλ για τίτλο στη Σανγκάη!

Τένις

|

Category image

Αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαγιαμπέλα και Κακουλλής στο ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Άμυνα μπετόν η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καλά νέα για Καρέτσα!

Ελλάδα

|

Category image

Η πολυφωνία αρέσει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις μέχρι την 8η αγωνιστική

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μάριος Αργυρίδης στο «Περισκόπιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε κρίσιμη κατάσταση ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Focus σε Λούθερ Σινγκ!

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτά είναι τα δεδομένα για ΑΕΚ και Τετέι

Ελλάδα

|

Category image

«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Αντετοκούνμπο το συζητούσε μόνο για Νικς το καλοκαίρι-Έγιναν επαφές, όλα ανοιχτά»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη