Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην μετέχει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι άνθρωποι του συλλόγου ψάχνουν εναλλακτικές πηγές εσόδων και, σύμφωνα με τους Times, μία εξ αυτών είναι η οργάνωση φιλικού αγώνα στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο!

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν το κενό που έχουν στο πρόγραμμά τους μεταξύ 11 και 22 του μήνα, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να γίνει μικρότερο σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μίλαν, που επίσης δεν έχει Ευρώπη φέτος, φαντάζει ως ένας πιθανός αντίπαλος σε περίπτωση που διεξαχθεί πράγματι κάποιο φιλικό στην αραβική χερσόνησο, με το ενδεχόμενο αυτό να δύναται να αποφέρει έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στους δύο συλλόγους.

Σημειώνεται πως το προηγούμενο καλοκαίρι, η Γιουνάιτεντ εξασφάλισε πάνω από οκτώ εκατομμύρια παίζοντας σε δύο φιλικά σε Κουάλα Λουμπούρ και Χονγκ Κονγκ.

sportfm.gr