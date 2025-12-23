ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με τους Times, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να οργανώσουν φιλικό ματς στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν έξτρα έσοδα.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην μετέχει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι άνθρωποι του συλλόγου ψάχνουν εναλλακτικές πηγές εσόδων και, σύμφωνα με τους Times, μία εξ αυτών είναι η οργάνωση φιλικού αγώνα στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο!

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν το κενό που έχουν στο πρόγραμμά τους μεταξύ 11 και 22 του μήνα, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να γίνει μικρότερο σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μίλαν, που επίσης δεν έχει Ευρώπη φέτος, φαντάζει ως ένας πιθανός αντίπαλος σε περίπτωση που διεξαχθεί πράγματι κάποιο φιλικό στην αραβική χερσόνησο, με το ενδεχόμενο αυτό να δύναται να αποφέρει έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στους δύο συλλόγους.

Σημειώνεται πως το προηγούμενο καλοκαίρι, η Γιουνάιτεντ εξασφάλισε πάνω από οκτώ εκατομμύρια παίζοντας σε δύο φιλικά σε Κουάλα Λουμπούρ και Χονγκ Κονγκ.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάρτηση που μοιάζει δώρο... Χριστουγέννων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θεούλης Φίλκρουγκ, έσκασε στο Μιλάνο στις έντεκα το βράδυ και... καλημέρισε στα ιταλικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας και οι ευχαριστίες στον Στεπίνσκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφωνία με Κορόνα Κιέλτσε και επιστροφή στην Πολωνία για Στεπίνσκι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρήνος στη Γερμανία: Πρώην παίκτης της Στουτγκάρδης και της Σάλκε σκοτώθηκε σε χιονοδρομικό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

ΑΕΛ

|

Category image

H Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Έντρικ από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

Τένις

|

Category image

Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη