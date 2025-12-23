Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

Στην αγωνιστική χρονιά, η οποία μάς αποχαιρετά σε λίγες ημέρες, σημειώθηκαν τέσσερα (4) νέα παγκύπρια ρεκόρ στην κατηγορία Γυναικών, πέντε (5) στην κατηγορία Γυναικών κάτω των 23 ετών και ένα (1) στην κατηγορία Νεανίδων (Κ20). Στους άνδρες, επτά (7) παγκύπρια ρεκόρ καταρρίφθηκαν στην κατηγορία κάτω των 23 ετών και δύο (2) στην κατηγορία Παίδων (Κ18). Στον κλειστό στίβο σημειώθηκαν τρία (3) ρεκόρ στην κατηγορία γυναικών, τέσσερα (4) στην κατηγορία εφήβων, ένα (1) στην κατηγορία νεανίδων και ένα (1) στην κατηγορία Κορασίδων. Επίσης, στο 2025 καταγράφηκαν επτά (7) καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών. Στα μη Ολυμπιακά Αγωνίσματα, σημειώθηκαν τρεις (3) νέες καλύτερες επιδόσεις γυναικών, που ήταν και κάτω των 23 ετών. Τέλος, καταρρίφθηκε το παγκύπριο ρεκόρ στη μικτή σκυταλοδρομία 4Χ400μ.

Αξιοσημείωτο το ότι, για ακόμα μία χρονιά μεγάλοι πρωταγωνιστές στην κατάρριψη παγκύπριων ρεκόρ είναι οι δύο κορυφαίοι αθλητές μας στη σφυροβολία, η Βαλεντίνα Σάββα και ο Ιωσήφ Κεσίδης. Και οι δυο τους έχουν γεννηθεί το 2005 και το 2025 έχουν μπει και στην κατηγορία κάτω των 23 ετών, βελτιώνοντας και εκεί τις παγκύπριες επιδόσεις, ενώ ήταν και οι μοναδικοί κατακτητές μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό Κ23 στην πόλη Μπέργκεν τής Νορβηγίας, με τον Κεσίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τη Σάββα το χάλκινο. Από τα 29 νέα παγκύπρια ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες, τα οκτώ (8) τα πέτυχε η Βαλεντίνα Σάββα, τρία (3) στη γυναικεία κατηγορία και πέντε (5) στην κάτω των 23 ετών, ενώ επτά (7) φορές βελτίωσε το παγκύπριο ρεκόρ στη σφυροβολία κάτω των 23 ετών ο Ιωσήφ Κεσίδης! Τα 15, λοιπόν, παγκύπρια ρεκόρ, από τα 29 συνολικά, ανήκουν στον Κεσίδη και στη Σάββα!!!

Αρκετά θετικό το ότι καταρρίφθηκαν ρεκόρ σε τέσσερις σκυταλοδρομίες! Από τη γυναικεία εθνική ομάδα στην 4Χ400μ., από τη μικτή ανδρών - γυναικών στην 4Χ400μ. και δύο στην κατηγορία κάτω των 18 ετών, από το Λανίτειο Λύκειο στην 4Χ100μ. και την Εθνική Παίδων στην 4Χ400μ. Στις Νεάνιδες (Κ20) καταρρίφθηκε ένα ρεκόρ, κι αυτό από την Άντρια Πουρίκκου στο τριπλούν.

Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες δείχνουν καθημερινά με τις επιδόσεις και τις προσπάθειές τους πόσο αναγκαία είναι η κατασκευή κλειστού στίβου στην Κύπρο. Στη χειμερινή περίοδο υποχρεώνονται, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για να λάβουν μέρος σε μίτινγκ ή ημερίδες. Στο 2025, στον κλειστό στίβο καταγράφηκαν 9 κορυφαίες επιδόσεις, τρεις στην κατηγορία γυναικών, από τις Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος), Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος - ισοφάριση) και Σταύρη Φιλίππου (800μ.), τέσσερις στην κατηγορία Εφήβων από τον Μάρκο Αντωνιάδη (400μ.) και Χαράλαμπο Ζήνωνος (60μ. εμπόδια), με τη Μαρίνα Χατζηκώστα να πετυχαίνει στη σφαιροβολία παγκύπριο ρεκόρ Νεανίδων και Κορασίδων. Σε ό,τι αφορά τις καλύτερες επιδόσεις στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών, ενθαρρυντική ήταν η παρουσία τριών παιδιών που κατέγραψαν κορυφαίες επιδόσεις, τού Αναστάσιου Μαραθεύτη, τής Μαριλένας Παπανικολάου και του Σιον Άντριου Ογκμπούτου.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας και όλες τις αθλήτριές μας, για την κατάρριψη παγκύπριων ρεκόρ στο 2025. Το 2026 έρχεται σε λίγες μέρες και ελπίζουμε ότι σε αυτήν τη χρονιά, περισσότεροι αθλητές και αθλήτριές μας θα καταγράψουν τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στον κυπριακό στίβο.

ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ 2025

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

69,56μ.

29/06/25

Μάριμπορ

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

70,05μ.

18/07/25

Μπέργκεν

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

70,22μ.

18/07/25

Μπέργκεν

4Χ400μ.

Εθνική Ομάδα Γυναικών

3:38.46

31/05/25

Ανδόρα

(Θέκλα Αλεξάνδρου (ΓΣΚ), Σταύρη Φιλίππου (ΓΣΚ), Καλυψώ Σταύρου (ΓΣΟ), Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ))

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4Χ400μ. μικτή

Εθνική Ομάδα

3:25.49

29/06/25

Μάριμπορ

(Μάρκος Αντωνιάδης (ΓΣΟ), Θέκλα Αλεξάνδρου (ΓΣΚ), Παΐσιος Δημητριάδης (ΓΣΟ), Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ))

ΑΝΔΡΩΝ Κ23

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

70,11μ.

28/02/25

Λεμεσός

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

70,77μ.

28/02/25

Λεμεσός

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

71,32μ.

28/02/25

Λεμεσός

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

72,50μ.

15/03/25

Λευκωσία

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

72,96μ.

15/03/25

Λευκωσία

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

74,01μ.

17/05/25

Λευκωσία

Σφυροβολία

Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ)

74,87μ.

20/07/25

Μπέργκεν

ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

68,73μ.

05/04/25

Καλιφόρνια

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

69,20μ.

19/04/25

Καλιφόρνια

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

69,56μ.

29/06/25

Μάριμπορ

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

70,05μ.

18/07/25

Μπέργκεν

Σφυροβολία

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

70,22μ.

18/07/25

Μπέργκεν

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ20

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Τριπλούν

Άντρια Πουρίκκου (ΓΣΟ)

12,83μ. (0,0)

02/08/25

Λεμεσός

ΠΑΙΔΩΝ Κ18

4Χ100μ.

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

42.09

08/04/25

Λευκωσία

(Ελευθέριος Περικλέους (2008, ΓΣΟ), Φίλιππος Χριστοφίδης (2008, ΓΣΟ), Ανδρέας Σάββα (2009, ΓΣΠρ), Λάμπρος Χριστοφίδης (2008, ΓΣΟ))

4Χ400μ.

Εθνική Ομάδα Παίδων

3:20.65

30/07/25

Λευκωσία

(Αλέξανδρος Δρουσιώτης (2008, ΓΣΟ), Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης (2010, ΓΣΠ), Θεοδόσης Αγγελή (2008, ΓΣΠρ), Ανδρέας Παντελή (2009, ΓΣΠ))

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

800μ.

Σταύρη Φιλίππου (ΓΣΚ)

2:03.86

01/02/25

Γάνδη

Ύψος

Ελένα Κουλιτσένκο (ΓΣΟ)

1,95μ.

01/03/25

Τέξας

Μήκος

Φίλιππα Φωτοπούλου (ΓΣΠ)

=6,53μ.

18/01/25

Ντόρτμουντ

ΕΦΗΒΩΝ Κ20

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΕΠΙΔ.

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

400μ.

Μάρκος Αντωνιάδης (ΓΣΟ)

49.48

01/02/25

Γάνδη

400μ.

Μάρκος Αντωνιάδης (ΓΣΟ)

49.04

08/02/25

Σόφια

400μ.

Μάρκος Αντωνιάδης (ΓΣΟ)

48.85

22/02/25

Πειραιάς

60μ. εμπόδια (99,1εκ.)

Χαράλαμπος Ζήνωνος (ΓΣΚ)

8.07

15/02/25

Πειραιάς

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ20

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Σφαιροβολία

Μαρίνα Χατζηκώστα (ΓΣΟ)

13,66μ.

08/02/25

Σόφια

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Σφαιροβολία (4κ.)

Μαρίνα Χατζηκώστα (ΓΣΟ)

13,66μ.

08/02/25

Σόφια

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Κ16

ΑΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΗΣ

ΕΠΙΔ.

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Σφαιροβολία (4κ.)

Σιον Ογκπούτου (ΓΣΟ)

17,60μ.

05/05/25

Λεμεσός

Σφυροβολία (4κ.)

Αναστάσιος Μαραθεύτης (ΓΣΟ)

72,40μ.

15/06/25

Λεμεσός

Σφυροβολία (5κ.)

Αναστάσιος Μαραθεύτης (ΓΣΟ)

66,22μ.

21/06/25

Λευκωσία

Σφυροβολία (7κ.)

Αναστάσιος Μαραθεύτης (ΓΣΟ)

49,78μ.

17/05/25

Λευκωσία

Σφυροβολία (7κ.)

Αναστάσιος Μαραθεύτης (ΓΣΟ)

53,61μ.

03/08/25

Λεμεσός

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Μήκος

Μαριλένα Παπανικολάου (ΓΣΚ)

6,00μ. (+1,4)

21/06/25

Λευκωσία

Μήκος

Μαριλένα Παπανικολάου (ΓΣΚ)

6,02μ. (+1,6)

29/07/25

Λευκωσία

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΗΜΕΡ.

ΤΟΠΟΣ

Βαρύ Όργανο (9κ.)

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

19,61μ.

17/01/25

Σποκέιν

Βαρύ Όργανο (9κ.)

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

20,36μ.

24/01/25

Αλμπουκέρκι

Βαρύ Όργανο (9κ.)

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

21,08μ.

01/03/25

Λούιβιλ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23

Βαρύ Όργανο (9κ.)

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

19,61μ.

17/01/25

Σποκέιν

Βαρύ Όργανο (9κ.)

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

20,36μ.

24/01/25

Αλμπουκέρκι

Βαρύ Όργανο (9κ.)

Βαλεντίνα Σάββα (ΓΣΖ)

21,08μ.

01/03/25

Λούιβιλ