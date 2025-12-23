H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

Ο Ζακαρία Σάβο βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΛ αλλά και της Κηφισιάς οι οποίες έχουν εκφράσει πρόθεση απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού.

Ο 25χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται στη σουηδική Τζουργκάρντεν από το καλοκαίρι του 2025, δυσκολεύεται να καθιερωθεί στην ενδεκάδα, με μόλις τέσσερις συμμετοχές ως βασικός και 13 ως αλλαγή, σε μια σεζόν όπου η ομάδα του τερμάτισε πέμπτη στην Allsvenskan.

Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας Fotbollskanalen, και οι δύο ενδιαφερόμενοι σύλλογοι επιθυμούν να τον αποκτήσουν μέχρι το καλοκαίρι, ενώ η τελική απόφαση ανήκει στη διοίκηση της Τζουργκάρντεν. Ο αθλητικός διευθυντής του σουηδικού συλλόγου, Μπόσε Άντερσον, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλλον του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη.