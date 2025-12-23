Θρήνος στη Γερμανία: Πρώην παίκτης της Στουτγκάρδης και της Σάλκε σκοτώθηκε σε χιονοδρομικό κέντρο

Το γερμανικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος μετά τον τραγικό χαμό του 34χρονου Σεμπάστιαν Χέρτνερ.

Οι χειμερινές διακοπές του στο Μαυροβούνιο κατέληξαν με τον πιο άτυχο τρόπο, καθώς ο πρώην ποδοσφαιριστής, που είχε πρόσφατα αποχωρήσει από την ενεργό δράση, έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα σε χιονοδρομικό κέντρο στην ορεινή περιοχή του Ντούρμιτορ.

Ο Χέρτνερ βρισκόταν σε τελεφερίκ μαζί με τη σύζυγό του, όταν αυτό αποκολλήθηκε από τα καλώδια και έπεσε πάνω στα βαγόνια που ακολουθούσαν. Η σφοδρή σύγκρουση αποδείχθηκε θανατηφόρα για τον 34χρονο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στα μάτια της συντρόφου του. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και η κατάσταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου.

Στην ποδοσφαιρική του πορεία, ο Χέρτνερ αγωνίστηκε κυρίως στις χαμηλότερες κατηγορίες της Γερμανίας, ωστόσο φόρεσε και τη φανέλα ιστορικών συλλόγων όπως η Στουτγκάρδη, η Σάλκε και η Μόναχο 1860. Πολλές γερμανικές ομάδες εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους και έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα για τον αιφνίδιο και άδικο χαμό του.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

