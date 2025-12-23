ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

Σκληρά λόγια χρησιμοποίησε ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν κατά της FIFA και του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο. Το έκανε, σε συνέντευξή στον «Guardian», όταν κλήθηκε να μιλήσει για το «βραβείο ειρήνης» που δόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Ήταν ασεβές και ανεύθυνο. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Με εξέπληξε το γεγονός ότι άρχισε να σκέφτεται έτσι, πολύ πολιτικά, εμμονικά με τους πολιτικούς και όλες αυτές τις συζητήσεις. Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Όλα είχαν να κάνουν με το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να επαναφέρουμε τη FIFA σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό κάναμε. Αργότερα άρχισε να πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε και πρόσθεσε: 

 

 «Ο Τζιάνι ήταν πάντα υπεύθυνος και πολύ υπεύθυνος, αλλά τώρα δεν έχει επίγνωση του τι κάνει στον εαυτό του και στη FIFA. Νόμιζε ότι έκανε το καλύτερο, και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να είναι πολιτική οργάνωση, αλλά τώρα που το κάνει, είναι ντροπή. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αρνηθεί όλα τα καλά πράγματα που έχει κάνει, και όχι επειδή ήμουν εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι ο δρόμος έχει χαθεί. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται όλα με αυτή την γελοία πράξη. Και λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι για τη FIFA, λυπάμαι για αυτόν, λυπάμαι για το ποδόσφαιρο».

 

 Στις αρχές Ιουνίου, ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν ανέλαβε επίσημα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Επέστρεψε στον σύλλογο που ήταν αρχηγός κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Λίγους μήνες αργότερα, ο Μπόμπαν εξελέγη πρόεδρος σε εκλογές.

 

 «Όλη μου τη ζωή μιλούσα για την αγάπη μου για τη Ντιναμό, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτήν την πόλη, για τη χώρα μου. Και μετά, όταν σου δώσουν την ευκαιρία, θα πεις: "Όχι, είμαι 57, θα πάω να χαλαρώσω σε κάποιο νησί, να κοιτάξω τη θάλασσα και να ψαρέψω"; Αν δεν το είχα κάνει αυτό, θα ήταν προδοσία όλων των αξιών για τις οποίες ζούσα», τόνισε ο  Ζβόνιμρ Μπόμπαν, που  ήταν αναπληρωτής γενικός γραμματέας της FIFA μεταξύ 2016 και 2019 πριν ενταχθεί στη Μίλαν ια όπως είπε εργάστηκε μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να μεταμορφώσει αυτό που περιέγραψε ως «φοβισμένο και χαμένο οργανισμό». 

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάρτηση που μοιάζει δώρο... Χριστουγέννων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θεούλης Φίλκρουγκ, έσκασε στο Μιλάνο στις έντεκα το βράδυ και... καλημέρισε στα ιταλικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας και οι ευχαριστίες στον Στεπίνσκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφωνία με Κορόνα Κιέλτσε και επιστροφή στην Πολωνία για Στεπίνσκι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρήνος στη Γερμανία: Πρώην παίκτης της Στουτγκάρδης και της Σάλκε σκοτώθηκε σε χιονοδρομικό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

ΑΕΛ

|

Category image

H Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Έντρικ από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

Τένις

|

Category image

Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη