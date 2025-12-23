Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

«Ήταν ασεβές και ανεύθυνο. Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Με εξέπληξε το γεγονός ότι άρχισε να σκέφτεται έτσι, πολύ πολιτικά, εμμονικά με τους πολιτικούς και όλες αυτές τις συζητήσεις. Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Όλα είχαν να κάνουν με το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαιριστές. Έπρεπε να επαναφέρουμε τη FIFA σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό κάναμε. Αργότερα άρχισε να πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε και πρόσθεσε:

«Ο Τζιάνι ήταν πάντα υπεύθυνος και πολύ υπεύθυνος, αλλά τώρα δεν έχει επίγνωση του τι κάνει στον εαυτό του και στη FIFA. Νόμιζε ότι έκανε το καλύτερο, και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να είναι πολιτική οργάνωση, αλλά τώρα που το κάνει, είναι ντροπή. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αρνηθεί όλα τα καλά πράγματα που έχει κάνει, και όχι επειδή ήμουν εκεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι ο δρόμος έχει χαθεί. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται όλα με αυτή την γελοία πράξη. Και λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι για τη FIFA, λυπάμαι για αυτόν, λυπάμαι για το ποδόσφαιρο».

Στις αρχές Ιουνίου, ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν ανέλαβε επίσημα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Επέστρεψε στον σύλλογο που ήταν αρχηγός κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Λίγους μήνες αργότερα, ο Μπόμπαν εξελέγη πρόεδρος σε εκλογές.

«Όλη μου τη ζωή μιλούσα για την αγάπη μου για τη Ντιναμό, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτήν την πόλη, για τη χώρα μου. Και μετά, όταν σου δώσουν την ευκαιρία, θα πεις: "Όχι, είμαι 57, θα πάω να χαλαρώσω σε κάποιο νησί, να κοιτάξω τη θάλασσα και να ψαρέψω"; Αν δεν το είχα κάνει αυτό, θα ήταν προδοσία όλων των αξιών για τις οποίες ζούσα», τόνισε ο Ζβόνιμρ Μπόμπαν, που ήταν αναπληρωτής γενικός γραμματέας της FIFA μεταξύ 2016 και 2019 πριν ενταχθεί στη Μίλαν ια όπως είπε εργάστηκε μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να μεταμορφώσει αυτό που περιέγραψε ως «φοβισμένο και χαμένο οργανισμό».

ΑΠΕ-ΜΠΕ