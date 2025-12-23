«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

Ξεκάθαρος και καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Άρνε Σλοτ αναφορικά με την κατάσταση του Αλεξάντερ Ίσακ, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού που υπέστη ο Σουηδός επιθετικός στο ματς με την Τότεναμ. Ο τεχνικός της Λίβερπουλ εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως ο παίκτης του θα επιστρέψει στη δράση εντός της φετινής σεζόν, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για κάταγμα περόνης.

Συγκεκριμένα, ο Ίσακ τραυματίστηκε στη νίκη των «κόκκινων» με 2-1 στο «Tottenham Hotspur Stadium», έπειτα από μαρκάρισμα του Μίκι φαν ντε Φεν, με τον Σλοτ να μην διστάζει να χαρακτηρίσει τη φάση ως «απερίσκεπτη». Μάλιστα, ο Ολλανδός προπονητής άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο που ήρθε ο τραυματισμός του πιο ακριβού παίκτη στην ιστορία του συλλόγου.

Παρότι ο 26χρονος φορ χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, ο Σλοτ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της αποκατάστασής του, εκτιμώντας πως θα μείνει εκτός δράσης για «μερικούς μήνες». Αυτό σημαίνει πως, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ίσακ αναμένεται να επιστρέψει πριν το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου!

Τι ακριβώς δήλωσε για τον ποδοσφαιριστή της Τότεναμ; Αφοπλιστικά ειλικρινής ο coach της Λίβερπουλ, είπε ξεκάθαρα πως αυτό δεν είναι αποδεκτό και έχει ως συνέπεια έναν σοβαρό τραυματισμό…

«Νομίζω πως αν κάνει άλλες 10 φορές το ίδιο μαρκάρισμα, και τις 10 φορές η σοβαρότητα του τραυματισμού θα είναι η ίδια!»

