Θεούλης Φίλκρουγκ, έσκασε στο Μιλάνο στις έντεκα το βράδυ και... καλημέρισε στα ιταλικά!

Στην προσπάθειά της να ενισχυθεί για το δεύτερο μισό της σεζόν, η Μίλαν συμφώνησε με τη Γουέστ Χαμ για τον δανεισμό του Νίκλας Φίλκρουγκ.

Μάλιστα, ο Γερμανός επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Ιταλία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας αφιχθεί στο Μιλάνο το βράδυ της Δευτέρας (22/12).

Μόλις εμφανίστηκε δε στο αεροδρόμιο, προκάλεσε έκπληξη και μάλλον γέλιο σε όσους τον υποδέχτηκαν, καθώς τους... καλημέρισε στα ιταλικά!

L'arrivo di Fullkrug a Milano pic.twitter.com/2wNJ6Rgqjg — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) December 22, 2025

