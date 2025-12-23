Θεούλης Φίλκρουγκ, έσκασε στο Μιλάνο στις έντεκα το βράδυ και... καλημέρισε στα ιταλικά!
Ο Νίκλας Φίλκρουγκ βρίσκεται στην Ιταλία για να υπογράψει στη Μίλαν και από την άφιξή του στην ιταλική πόλη, τράβηξε τα βλέμματα.
Στην προσπάθειά της να ενισχυθεί για το δεύτερο μισό της σεζόν, η Μίλαν συμφώνησε με τη Γουέστ Χαμ για τον δανεισμό του Νίκλας Φίλκρουγκ.
Μάλιστα, ο Γερμανός επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Ιταλία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας αφιχθεί στο Μιλάνο το βράδυ της Δευτέρας (22/12).
Μόλις εμφανίστηκε δε στο αεροδρόμιο, προκάλεσε έκπληξη και μάλλον γέλιο σε όσους τον υποδέχτηκαν, καθώς τους... καλημέρισε στα ιταλικά!
L'arrivo di Fullkrug a Milano pic.twitter.com/2wNJ6Rgqjg— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) December 22, 2025
