Ανάρτηση που μοιάζει δώρο... Χριστουγέννων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ακούστηκαν διάφορα για τον Στέφανο Σένσι.

Και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ανόρθωση, αγωνιστικά και οικονομικά, ο κόσμος της ανησύχησε πως θα τον χάσει στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο, παρ' όλο που έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Αναπτύχθηκε μία φημολογία για ενδιαφέρον κάποιων ομάδων να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Ιταλό μέσο, που είναι όαση στην όλη παρουσία της «Κυρίας» που με το τέλος της 15ης αγωνιστικής είναι στη 12η θέση, με 14 βαθμούς.

Μία ανάρτηση όμως του Σένσι ήρθε να φέρει χαμόγελα και να βάλει τέλος στα όποια σενάρια: «Πάμε στη διακοπή με λίγη στενοχώρια αλλά τώρα είναι η στιγμή να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια. Καλά Χριστούγεννα. Θα σας δω τον Γενάρη οπότε θα συνεχίσουμε να παλεύουμε». Στα ματς που ο Σένσι πήρε φανέλα βασικού η Ανόρθωση είναι αήττητη, αν και οι περισσότερες είναι ισοπαλίες (2-5-0). Τόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι λοιπόν και αποτελεί το πιο ουσιαστικό γρανάζι του Τιμούρ Κετσπάγια.

Όπως είναι η Ανόρθωση τη δεδομένη στιγμή, χρειάζεται παίκτες ποιότητας και όχι να χάσει και αυτούς που έχει στο ρόστερ της. Φυσικά, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την «Κυρία». Εδώ και λίγες μέρες, ο Δανιήλ Παρούτης εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει. Και όλα δείχνουν πως ο προορισμός του θα είναι η ΑΕΛ. Χθες έγινε μία συνάντηση ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή και τους ιθύνοντες της «Κυρίας», με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις απόψεις τους. Το βασικό ζήτημα που απομένει αφορά το οικονομικό, καθώς ο ποδοσφαιριστής διατηρεί οικονομικές εκκρεμότητες με την Ανόρθωση, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις τελικές διαπραγματεύσεις.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Διαβαστε ακομη