ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

Χαμόγελο στο φινάλε του 2025 και αισιοδοξία για το 2026!

Ο Απόλλωνας σημείωσε ένα τρίποντο μεγάλης σημασίας, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, επί της Ε.Ν. Ύψωνα. Σε μια σεζόν με έντονες διακυμάνσεις, οι κυανόλευκοι κατάφεραν να κλείσουν τη χρονιά με θετικό πρόσημο.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Μάρκες να έρχεται από τον πάγκο και να εξελίσσεται σε ήρωα, σκοράροντας πέντε λεπτά πριν το τέλος. Τακτικά, ο Απόλλωνας έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, στο ντεμπούτο του νέου προπονητή Ερνάν Λοσάδα. Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει στο Κολόσσι.

Στο αγωνιστικό σκέλος ξεχώρισε ο Γκασπάρ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο αποτέλεσε τη βασική επιθετική πηγή της ομάδας από τα δεξιά, με επικίνδυνες σέντρες. Θετικό στοιχείο και η συμμετοχή του Μαρσελίνο, που πήρε χρόνο για να δείξει τις δυνατότητές του. Πλέον, ο Απόλλωνας έχει χρόνο να δουλέψει ενόψει του δύσκολου αγώνα της 4ης Ιανουαρίου απέναντι στην πρωτοπόρο Πάφο.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπόμπαν: «Λυπάμαι για τη FIFA, τον Ινφαντίνο, το ποδόσφαιρο, ο δρόμος έχει χαθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάρτηση που μοιάζει δώρο... Χριστουγέννων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έκανε... Χριστούγεννα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θεούλης Φίλκρουγκ, έσκασε στο Μιλάνο στις έντεκα το βράδυ και... καλημέρισε στα ιταλικά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας και οι ευχαριστίες στον Στεπίνσκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφωνία με Κορόνα Κιέλτσε και επιστροφή στην Πολωνία για Στεπίνσκι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρήνος στη Γερμανία: Πρώην παίκτης της Στουτγκάρδης και της Σάλκε σκοτώθηκε σε χιονοδρομικό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει να βγάλει τα σπασμένα κλείνοντας φιλικό στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κατηγόρησε» ανοιχτά τον Φαν ντε Φεν ο Σλοτ, αλλά είπε πως ο Ίσακ θα παίξει… ξανά φέτος με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ΑΕΛ στο κυνήγι του Σάβο... αλλά δεν «παίζει» μόνη της!

ΑΕΛ

|

Category image

H Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Έντρικ από την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

Τένις

|

Category image

Πλήγμα στη Χάποελ: Χάνει για εβδομάδες λόγω τραυματισμού τον Μίτσιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Επικυρώθηκαν 29 παγκύπρια ρεκόρ στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη