Κέρδισε χρόνο και ηρεμία

Ο Απόλλωνας σημείωσε ένα τρίποντο μεγάλης σημασίας, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, επί της Ε.Ν. Ύψωνα. Σε μια σεζόν με έντονες διακυμάνσεις, οι κυανόλευκοι κατάφεραν να κλείσουν τη χρονιά με θετικό πρόσημο.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Μάρκες να έρχεται από τον πάγκο και να εξελίσσεται σε ήρωα, σκοράροντας πέντε λεπτά πριν το τέλος. Τακτικά, ο Απόλλωνας έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, στο ντεμπούτο του νέου προπονητή Ερνάν Λοσάδα. Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει στο Κολόσσι.

Στο αγωνιστικό σκέλος ξεχώρισε ο Γκασπάρ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο αποτέλεσε τη βασική επιθετική πηγή της ομάδας από τα δεξιά, με επικίνδυνες σέντρες. Θετικό στοιχείο και η συμμετοχή του Μαρσελίνο, που πήρε χρόνο για να δείξει τις δυνατότητές του. Πλέον, ο Απόλλωνας έχει χρόνο να δουλέψει ενόψει του δύσκολου αγώνα της 4ης Ιανουαρίου απέναντι στην πρωτοπόρο Πάφο.