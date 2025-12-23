Συμφωνία με Κορόνα Κιέλτσε και επιστροφή στην Πολωνία για Στεπίνσκι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Πολωνία και στη Κορόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριους Στεπίνσκι

Ο Μάριους Στεπίνσκι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Κορόνα Κιέλτσε.

Ο Πολωνός επιθετικός της Ομόνοιας έχει δώσει τα χέρια με τον σύλλογο της Ekstraklasa και από την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να φορέσει και επίσημα τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Η Κορόνα Κιέλτσε επιβεβαίωσε τη συμφωνία μέσω επίσημης ανάρτησης, γνωστοποιώντας ότι ο Στεπίνσκι θα ενταχθεί στο ρόστερ της με την έναρξη του νέου έτους. Με αυτόν τον τρόπο, ο έμπειρος φορ κλείνει τον κύκλο του στην Κύπρο και την Ομόνοια, επιστρέφοντας σε ένα γνώριμο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

 

 

ΟΜΟΝΟΙΑ

