Η ανακοίνωση της Ομόνοιας και οι ευχαριστίες στον Στεπίνσκι

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνουμε τη λύση της συνεργασίας μας με τον Μάριους Στεπίνσκι.

Κατά τη διετή παρουσία του στην ΟΜΟΝΟΙΑ κατέγραψε 66 συμμετοχές, σκόραρε 23 φορές και έδωσε τρεις ασίστ, ενώ πανηγύρισε με την Ομάδα δύο προκρίσεις στο League Phase του UEFA Conference League.

Ευχαριστούμε τον Μάριους για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».