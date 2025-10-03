Δεύτερος σε όλο το Champions League ο Νεόφυτος Μιχαήλ

Σπουδαία διάκριση για τον Νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος μετά τη συμπλήρωση δύο αγωνιστικών στη League Phase του Champions League, είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις, σε σύνολο 36 πορτιέρο.

Ο διεθνής Κύπριος άσος μετρά 13 επεμβάσεις και είναι πίσω μόνο από τον Ρούλι της Μαρσέιγ. Το βάθρο συμπληρώνει ο Καλμούρζα της Καϊράτ με 11, ενώ ακολουθούν με δέκα αποκρούσεις έκαστος οι Κεν (Μονακό) και Στάνεκ (Σλάβια Πράγας)