«Ντροπή, η ΑΕΚ έκανε στην Άλκμααρ ότι της έκανε η Γιουνάιτεντ»

Δημοσιευτηκε:

Όπως αναμενόταν, οι Ολλανδοί ασκούν έντονη κριτική στην Άλκμααρ μετά την τεσσάρα της ΑΕΚ στην «Αρένα».

Η NLtimes κάνουν λόγο για ντροπιαστική ήττα της Άλκμααρ από την ΑΕΚ. Μάλιστα σημειώνουν πως αυτό το 4-0 ισοφάρισε την ήττα από την Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2019-2020.

«Αυτή ή ήττα δίνει συνέχεια στον φτωχό απολογισμό των ολλανδικών ομάδων στην Ευρώπη έως τώρα. Οι Ολλανδοί σκόραραν 4 γκολ και δέχτηκαν 21 σε 11 παιχνίδια σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης», καταλήγουν.

 

 

 

 

